Помпео – Лаврову: Крым – это Украина
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео напомнил министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, что оккупированный Россией Крым - это территория Украины.
Об этом Помпео заявил на совместной пресс-конференции с Лавровым, сообщает Госдепартамент США.
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Госсекретарь отметил, что на переговорах много внимания было уделено Украине.
«Это была главная часть нашего разговора. Министр иностранных дел Лавров только что вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные обсуждения. Я горжусь тем, что эта администрация (Зеленского) сделала для защиты суверенитета и безопасности страны. Я повторил министру иностранных дел Лаврову, что Крым принадлежит Украине, и урегулирование конфликта на востоке Украины начинается с соблюдения обязательств, взятых в соответствии с Минскими соглашениями», - подчеркнул Помпео.
Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после проведения «нормандского саммита» в Париже. На встрече Помпео обсудил с главой российского МИД вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России.