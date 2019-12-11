Помпео – Лаврову: Крым – это Украина

Госсекретарь США и глава российского МИД провели встречу, в рамках которой тема Украины была одной из главных.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео напомнил министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, что оккупированный Россией Крым - это территория Украины.

Об этом Помпео заявил на совместной пресс-конференции с Лавровым, сообщает Госдепартамент США.

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Госсекретарь отметил, что на переговорах много внимания было уделено Украине.

«Это была главная часть нашего разговора. Министр иностранных дел Лавров только что вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные обсуждения. Я горжусь тем, что эта администрация (Зеленского) сделала для защиты суверенитета и безопасности страны. Я повторил министру иностранных дел Лаврову, что Крым принадлежит Украине, и урегулирование конфликта на востоке Украины начинается с соблюдения обязательств, взятых в соответствии с Минскими соглашениями», - подчеркнул Помпео.

Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после проведения «нормандского саммита» в Париже. На встрече Помпео обсудил с главой российского МИД вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России.