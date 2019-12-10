Зеленский о встрече в Париже: иногда напряженная, иногда мощная, пока – "ничья"

По словам президента, он не знает, для кого эти переговоры были более успешными.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров лидеров стран «нормандского формата», заявив, что разговор был иногда напряженный, иногда мощный и иногда легкий, пока что, по убеждению президента, - это «ничья».

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Об этом глава государства сообщил журналистам во время пресс-подхода в Париже.

«Все были очень уставшие. У нас был разговор, он был разный и напряженный, и иногда такой мощный, иногда легкий», - заявил Зеленский.

По словам президента, он не знает, для кого эти переговоры были более успешными.

«Я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом, когда мы начали говорить. Давайте говорить, что пока что – ничья», - добавил президент.