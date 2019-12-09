Во Франции поделились ожиданиями от саммита «нормандской четверки»

После саммита «нормандской четверки» в Париже состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во Франции ожидают, что саммит «нормандской четверки» будет способствовать достижению существенного прогресса в выполнении Минских соглашений.

Об этом говорится в сообщении посольства Франции в Украине в микроблоге Twitter.

«Сегодня в Париже проходит саммит в «нормандском формате» с участием Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель, Владимира Зеленского, Владимира Путина. Этот саммит должен способствовать достижению существенного прогресса в выполнении Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в Париже Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе.

Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поставить вопрос возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.

После саммита «нормандской четверки» в Париже состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.