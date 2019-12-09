У Путина назвали участников его встречи с Зеленским

11:11, 09 декабря 2019
Политика
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REUTERS

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

По его информации, ограничений по времени встречи нет. Что касается участников, то с российской стороны будут присутствовать глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков и глава МИД России Сергей Лавров.

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Ушаков отметил, что основной темой встречи станут Минские договоренности.

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента анонсировали, что на сегодняшнем "нормандском саммите" будут обсуждаться шаги к установлению мира на Донбассе.

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Теги: #Путин#нормандский формат#Владимир Зеленский