У Путина назвали участников его встречи с Зеленским

В Париже сегодня пройдет "нормандский саммит".

В сегодняшней встрече президентов России и Украины со стороны Владимира Путина примут участие еще несколько человек.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

По его информации, ограничений по времени встречи нет. Что касается участников, то с российской стороны будут присутствовать глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков и глава МИД России Сергей Лавров.

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Ушаков отметил, что основной темой встречи станут Минские договоренности.

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента анонсировали, что на сегодняшнем "нормандском саммите" будут обсуждаться шаги к установлению мира на Донбассе.