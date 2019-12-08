«Высадка на Банковой»: перед Офисом президента уже более тысячи человек - на площади установили палатки (фото, видео)

Акция приурочена к саммиту «нормандской четверки», который состоится в понедельник, 9 декабря.

Перед Офисом президента Украины на акцию «Высадка на Банковой» собрались уже более тысячи человек, но люди постоянно подходят.

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Как передает корреспондент УНИАН, акция приурочена к саммиту «нормандской четверки» в понедельник, 9 декабря.

На площади установили несколько агитационных палаток политических партий: «Демократична сокира», «Народный рух Украины» и «Неизвестный патриот». Кроме того, присутствовали активисты с флагами партии «ВО «Свобода».

Под стеной здания Офиса сложены в собранном состоянии жилые палатки.

По информации бывшего народного депутата Украины Сергея Высоцкого, обнародованной им в Facebook, сцену перед входом не разрешило установить управление Государственной охраны по указанию руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Сейчас активисты начинают обустраивать свой быт, в частности сносят автономные генераторы, деревянные поддоны, металлические бочки для костра, большие котлы для приготовления пищи и дрова в мешках.

Непосредственно на площади перед Офисом президента работает только полиция диалога, однако полицейские и нацгвардейцы других подразделений сосредоточены на прилегающих улицах, в том числе возле Национального драматического театра имени И. Франко, а также на улицах Институтской и Лютеранской. Сейчас на ступенях в Офис президента уже начали выступать активисты.

Выступающие заявляют о намерении находиться там как минимум до объявления результатов саммита в «нормандском формате» в Париже. Они хотят предупредить украинские власти о недопустимости капитулянтских решений в рамках «нормандского саммита».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, в Париже запланирована двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.