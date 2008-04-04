Яценюк предлагает России сделать совместное заявление о Голодоморе

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает России сделать совместное с Украиной заявление о Голодоморе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время встречи с представителями региональных средств массовой информации.

Он отметил, что предлагал это неоднократно и удивляется по поводу того, что некоторые представители России не воспринимают такой подход, ведь “это общая трагедия, ведь это общая страница истории”. “Зачем строить преграды на этом пути, если мы могли выйти с общим заявлением, которое бы, с одной стороны, перевернуло эту трагическую историю, а с другой - сформировало очень хорошее будущее для наших отношений, поскольку не зная и не уважая историю, сложно построить будущее” - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Председатель Верховной Рады Украины добавил, что желательно чтобы заявления российских политиков по поводу Голодомора, не втягивали два государства “во внешнеполитические разборки”. Он подчеркнул, что не хотелось, чтобы "кто-то топтался на костях миллионов людей, умерших вследствие этой трагедии".

А.ЯЦЕНЮК считает, что подход относительно принятия совместного заявления является "наиболее правильным, наиболее мудрым и наиболее гуманным".