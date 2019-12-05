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"Да, подрались, разошлись во взглядах": нардеп Лерос о потасовке с Бужанским

14:04, 05 декабря 2019
Политика
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Лерос не стал комментировать причину конфликта / facebook.com/geo.ya.1

Читайте такжеПоявились видео драки в Раде между "слугами народа"Комментарий размещен у него на странице в Facebook.

«Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах. Из-за чего произошел инцидент, не считаю нужным комментировать, ведь мы из одной фракции», – написал депутат.

Как ранее сообщал УНИАН, в четверг, 5 декабря, в Верховной Раде подрались «слуги народа» Бужанский и Лерос.

Позже выяснилось, что потасовка произошла из-за их коллеги по фракции Ирины Верещук. По ее словам, во время переписки во внутреннем чате фракции Гео Лерос в грубой форме ответил ей, употребляя нецензурную лексику, а Максим Бужанский вступился за неё.

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Теги: #драка#Верховная Рада#Слуга народа