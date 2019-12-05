"Да, подрались, разошлись во взглядах": нардеп Лерос о потасовке с Бужанским

По словам их коллеги по фракции, конфликт между депутатами произошел из-за нее.

Народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос прокомментировал драку в Верховной Раде с однопартийцем Максимом Бужанским.

Читайте такжеПоявились видео драки в Раде между "слугами народа"Комментарий размещен у него на странице в Facebook.

«Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах. Из-за чего произошел инцидент, не считаю нужным комментировать, ведь мы из одной фракции», – написал депутат.

Как ранее сообщал УНИАН, в четверг, 5 декабря, в Верховной Раде подрались «слуги народа» Бужанский и Лерос.

Позже выяснилось, что потасовка произошла из-за их коллеги по фракции Ирины Верещук. По ее словам, во время переписки во внутреннем чате фракции Гео Лерос в грубой форме ответил ей, употребляя нецензурную лексику, а Максим Бужанский вступился за неё.