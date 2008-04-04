Черновецкий подал заявление о намерении баллотироваться в мэры Киева

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подал заявление в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию заявление о намерении баллотироваться на должность мэра столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил сегодня на своем брифинге сразу после посещения теризбиркома.

Он подчеркнул, что считает назначенные в Киеве досрочные выборы «расправой над гордым мэром». «Потому что занимался проблемами киевлян, а не власть имущих», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также отметил, что на сегодняшний день имеет свою команду, что дает ему большие преимущества перед другими возможными кандидатами на должность мэра города. «Кто бы не пришел сюда без команды, обречен на поражение», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он высказал свое несогласие с тем, что выборы нового мэра назначены, поскольку он рассчитывал быть на этой должности определенный срок, и не успел реализовать все запланированное командой. Он также сказал, что без мощного блока, который он собирается провести в Киевсовет, он не хочет руководить Киевсоветом, поскольку не сможет реализовать все запланированные программой идеи. При этом он сказал, что уверен в победе своей команды на досрочных выборах 25 мая и назвал ее «командой победителей», при этом подчеркнув, что эта команда уже имеет свою позицию известную киевлянам.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сообщил, что он самовыдвигается на этих выборах, как и на прошлых. «Я иду от киевлян. Вместе с блоком. Как и прошлый раз», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.