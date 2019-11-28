Заместитель главы МИД Зеркаль написала заявление об отставке

Дипломат выразила благодарность всем, с кем ей пришлось работать в течение минувших пяти лет.

Заместитель Министра иностранных дел Елена Зеркаль написала заявление об отставке.

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Фото документа на имя премьера Гончарука Зеркаль обнародовала в Facebook.

«Я ухожу с поста заместителя Министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком», – написала она.

Зеркаль выразила благодарность всем, с кем ей пришлось работать в течение прошлых пяти лет.

Напомним, 21 августа 2014 Кабинет министров Украины назначил Зеркаль заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции.

Она представляла интересы Украины в международных судах при рассмотрении исков к России.

20 ноября сообщалось, что Зеркаль объявила о своих планах уйти в отставку.

"На этой неделе я выполню свое последнее задание - проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитража, что касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала (уйдет с должности - УНИАН)", - подчеркнула Зеркаль.

"Мне нужно сделать перерыв. А относительно задач, которые передо мной стояли или будут стоять, - я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и имел сомнения, что это можно сделать", - добавила она.