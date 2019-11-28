Мальдивы, моряки и Саакашвили: Труба рассказал о ходе дел против Порошенко
Глава ГБР Роман Труба считает, что во время расследования было безоговорочно доказано, что экс-президент Петр Порошенко действовал "вопреки исполнению своих полномочий".
Об этом он сказал в интервью LB.ua, комментируя недавний проект подозрения Порошенко.
В проекте подозрения речь идет о двух статьях - "публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя..." и "злоупотребление властью или служебным положением". Труба уточнил, что дело возбуждено по факту влияния на конкурсную процедуру по выбору членов Высшего совета правосудия, а также назначение двух членов ВРП.
Он объяснил, откуда в деле взялась первая статья. "Речь о том, что путем назначения членов ВРП, бывший президент намеревался влиять и захватить государственную власть". Также Труба заявил, что есть много других деталей, которые он не может назвать.
"Президент страны – это гарант Конституции, гарант соблюдения всех законов. И есть процессы, которые касаются выполнения его полномочий. Своими действиями президент не может нарушать те нормы, которые в нем прописаны. Во время расследования было бесспорно, как по мне, доказано, что президент (Петр Порошенко, – ред.) действовал вопреки исполнению своих полномочий, нарушая нормы, предусмотренные проведением этого конкурса, и при назначении лиц на эти должности. Именно эти факты были четко установлены следователями и именно это легло в основу проекта подозрения", - сказал он.
Вместе с этим Труба рассказал, что проект подозрения Порошенко был подготовлен давно, но он об этом не говорил потому, что "это не было очень большим событием".
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Также глава ГБР сообщил, что есть подвижки в производстве о "введении военного положения на территорию Украины с целью возможной узурпации власти", хотя свое отношение к делу не озвучил.
"Надеюсь, что результат мы получим очень быстро. Это производство – одно из наиболее чувствительных, поскольку касается моряков", - добавил Труба.
Кроме этого, он прокомментировал дело визита Порошенко на Мальдивы и якобы подделки документов об этом. Факт этого пока не установлен – по словам Трубы в деле есть "осложнения".
"Это производство усложняется тем, что мы должны получить очень много информации от других государств. К сожалению, на данный момент я могу констатировать факт ненадлежащей работы некоторых государственных учреждений, что затрудняет установление истины в этом деле. Очень мало информации в государственных органах Украины по поводу этой поездки", - сказал Труба.
Также Труба отметил, что недавнее решение Верховного суда о выдворении Михеила Саакашвили повлияет на расследование ГБР.
"Любое решение, в том числе и решение суда, будет предметом исследования в уголовном производстве. Но на усмотрение следователя – учитывать его или нет", - добавил Труба.
Глава ГБР также сообщил, что проекта подозрения в деле об "уклонении от уплаты налогов по поводу купли-продажи телеканала "Прямой"" нет.