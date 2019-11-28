Мальдивы, моряки и Саакашвили: Труба рассказал о ходе дел против Порошенко

Труба рассказал, что проект подозрения Порошенко был подготовлен давно, но он об этом не говорил потому, что "это не было очень большим событием".

Глава ГБР Роман Труба считает, что во время расследования было безоговорочно доказано, что экс-президент Петр Порошенко действовал "вопреки исполнению своих полномочий".

Об этом он сказал в интервью LB.ua, комментируя недавний проект подозрения Порошенко.

В проекте подозрения речь идет о двух статьях - "публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя..." и "злоупотребление властью или служебным положением". Труба уточнил, что дело возбуждено по факту влияния на конкурсную процедуру по выбору членов Высшего совета правосудия, а также назначение двух членов ВРП.

Он объяснил, откуда в деле взялась первая статья. "Речь о том, что путем назначения членов ВРП, бывший президент намеревался влиять и захватить государственную власть". Также Труба заявил, что есть много других деталей, которые он не может назвать.

"Президент страны – это гарант Конституции, гарант соблюдения всех законов. И есть процессы, которые касаются выполнения его полномочий. Своими действиями президент не может нарушать те нормы, которые в нем прописаны. Во время расследования было бесспорно, как по мне, доказано, что президент (Петр Порошенко, – ред.) действовал вопреки исполнению своих полномочий, нарушая нормы, предусмотренные проведением этого конкурса, и при назначении лиц на эти должности. Именно эти факты были четко установлены следователями и именно это легло в основу проекта подозрения", - сказал он.

Вместе с этим Труба рассказал, что проект подозрения Порошенко был подготовлен давно, но он об этом не говорил потому, что "это не было очень большим событием".

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Также глава ГБР сообщил, что есть подвижки в производстве о "введении военного положения на территорию Украины с целью возможной узурпации власти", хотя свое отношение к делу не озвучил.

"Надеюсь, что результат мы получим очень быстро. Это производство – одно из наиболее чувствительных, поскольку касается моряков", - добавил Труба.

Кроме этого, он прокомментировал дело визита Порошенко на Мальдивы и якобы подделки документов об этом. Факт этого пока не установлен – по словам Трубы в деле есть "осложнения".

"Это производство усложняется тем, что мы должны получить очень много информации от других государств. К сожалению, на данный момент я могу констатировать факт ненадлежащей работы некоторых государственных учреждений, что затрудняет установление истины в этом деле. Очень мало информации в государственных органах Украины по поводу этой поездки", - сказал Труба.

Также Труба отметил, что недавнее решение Верховного суда о выдворении Михеила Саакашвили повлияет на расследование ГБР.

"Любое решение, в том числе и решение суда, будет предметом исследования в уголовном производстве. Но на усмотрение следователя – учитывать его или нет", - добавил Труба.

Глава ГБР также сообщил, что проекта подозрения в деле об "уклонении от уплаты налогов по поводу купли-продажи телеканала "Прямой"" нет.