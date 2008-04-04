Шкиль считает, что украинцы не должны покупать немецких и французских товаров

Народный депутат Украины от Блока Юлии Тимошенко убежден, что Украина и Грузия должны отзывать своих послов из Франции и Германии, а украинские граждане – в знак протеста не покупать немецких и французских товаров. Об этом Андрей Шкиль заявил в комментарии Zahid.net. «В Бухаресте сегодня состоялся Мюнхен-2. Германия и Франция, опираясь на собственную выгоду, дали украинцам настоящий урок, кто в действительности является противником продвижения Украины в Европу. И это не Партия регионов или коммунисты - а именно упомянутые страны, которые идут на любые крупные соглашения лишь с разрешения России. Более того, отдать вопрос решения членства Украины в НАТО в руки министрам иностранных дел Франции и Германии - это то же, что отдать вопрос независимости Украины в руки Наталии Витренко», - отметил нардеп.

«Украинцы должны на это отреагировать. Я лично считаю, что Украина и Грузия должны отзывать своих послов из Франции и Германии, а украинские граждане - бойкотировать товары производства этих стран, отказаться от них на общественном уровне. В частности, я сегодня рад, что имею японский автомобиль», - отметил он.

Андрей Шкиль также убежден, что общественность должна отреагировать и на действия Партии регионов, «которая сейчас на площадях распевает «Марсельезу» и «Дойчланд, Дойчланд», что недопустимо».