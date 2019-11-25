В Киеве под российское посольство принесли унитазы и нижнее белье (фото, видео)

Акция прошла в понедельник, 25 ноября.

В Киеве под посольством Российской Федерации в понедельник, 25 ноября, прошла акция "Первый украинский гумконвой для России".

Десятки людей собрались возле посольства РФ из-за состояния украинских кораблей, вернувшихся из аннексированного Россией Крыма, передает "24 канал".

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Активисты решили материально "помочь" россиянам и организовали так называемый "гумконвой". Принесли туда туалеты, туалетную бумагу с портретом Владимира Путина и даже нижнее белье.

"Однако, как это часто бывает в варварских странах, в плену, корабли пережили акты вандализма и туалетного надругательства. Мы, как более материально обеспеченная и культурно развитая нация должны помочь своим меньшим собратьям – россиянам", – рассказали организаторы акции.

Как сообщалось, 17 ноября катера «Бердянск» и «Нікополь», а также буксир «Яни Капу» в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмола» в Керчи, 20 ноября они уже прибыли в Украину, в порт Очакова.

Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.

21 ноября Зеленский заявил, что Украина будет требовать от РФ вернуть оборудование и вооружение, которых не хватает на возвращенных военных кораблях. По словам президента, на корабле нет части оборудования и вооружения.