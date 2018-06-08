Неделя в цифрах

1 млрд долларов готова заплатить компания Nestle за кондитерскую компанию Roshen, принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко, сообщает Bloomberg. По данным агентства, эта сумма является втрое ниже цены, предложенной руководством украинской компании.

3 года тюрьмы получили бывший президент Египта Хосни Мубарак и двое его сыновей по делу о коррупции (присвоение около 18 млн долларов государственных средств, выделенных на ремонт президентских дворцов).

3 молодым людям, которые в ночь на 4 мая напали на АЗС и расстреляли милиционеров в столице, Деснянский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщают в прокуратуре. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 187; ч. 1 ст. 263 и ст. 348 Уголовного кодекса («разбой», «незаконное обращение с оружием», «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

6 медалей завоевали украинки на чемпионате Европы по пауэрлифтингу среди женщин, сообщают в Министерстве молодежи и спорта Украины. Украинские спортсменки установили несколько рекордов и заняли второе общее место в командном зачете соревнований.

31 человек был задержан в Москве на акции, приуроченной третьей годовщине митинга на Болотной площади в 2012 году, который обернулся столкновениями демонстрантов с правоохранителями, сообщают российские СМИ. По информации очевидцев, полиция проводила задержания выборочно, в основном, тех, у кого была с собой какая-либо символика.

31 танк, 100-миллиметровую противотанковую пушку и две системы залпового огня «Град» были зафиксированы представителями ОБСЕ на контролируемой российско-террористическими войсками территории в Донецкой области, в непосредственной близости от линии разграничения, говорится в сообщении мониторинговой миссии. В то же время, на подконтрольной Украине территории было зафиксировано 9 танков.

69 место из 179 занимает Украина в рейтинге благоприятности материнства в странах мира, составленном благотворительной организацией SavetheChildren. Первые три места рейтинга заняли Норвегия, Финляндия и Исландия.

158 выездных контрольных мероприятий, в том числе, 120 аудитов, были проведены департаментом внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны на подконтрольных министерству предприятиях, сообщают в ведомстве. В 62 подконтрольных субъектах (52% охваченных аудитами) выявлены нарушения, которые привели к потерям и убыткам на сумму 382,85 млн грн.

300 человек – военных, волонтеров, представителей МВД и Нацгвардии – находятся в плену у террористов на востоке Украины, сообщают в СБУ. В то же время, по данным бывшего президента, представителя контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе от Украины Леонида Кучмы, в плену у боевиков могут находиться около 400 человек, еще 1 460 человек числятся без вести пропавшими. А по информации волонтера Виктора Майстренко, который уже более года занимается освобождением пленных, в плену у боевиков могут находиться около 1 000 человек.

386 кг кокаина были обнаружены в супермаркетах Берлина в коробках из-под бананов, правоохранительные органы Германии пытаются установить заказчика партии. Общая стоимость «находки» составляет 15 000 000 евро.

400 человек будут призваны в вооруженные силы РФ из оккупированного Крыма до конца весны, заявляют нелегитимные власти автономии. Под осенний призыв попадут более 2 500 крымчан-призывников.

458 многодетные матери получили звания «Мать-героиня». Соответствующий указ подписал президент Украины, сообщает пресс-служба главы государства. Почетное звание присваивается женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

1 675 украинских военнослужащих погибли на востоке Украины за год российской агрессии, сообщил президент Украины Петр Порошенко. В целом, по его словам, агрессивная политика России против Украины стоила жизни почти 7 000 мирных украинцев.

3 181 военнослужащий Вооруженных сил Украины, 239 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и 44 сотрудника Службы безопасности Украины, которые получили ранения во время антитеррористической операции, были награждены медалью «Защитнику Отечества», сообщили в пресс-службе президента.

7 759 человек погибли и более 16 000 получили травмы при землетрясении в Непале. По данным местных властей, около 300 человек числятся пропавшими без вести. Украина эвакуировала из Непала 76 своих граждан и 11 иностранцев. На спасательную операцию Кабмин выделил, в общей сложности, 7,4 млн гривен.

11 007 человек стали жертвами смертельной лихорадки Эбола в Гвинее, Либерии и Сьерра Леоне, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Количество зараженных составляет 26 626 человек.

39 000 украинских военнослужащих получили статус участника боевых действий, сообщил юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Щербатюк. По его словам, это всего лишь около 20% от всего количества участников АТО, которые должны получить этот статус.

65 000 гектаров леса до сих пор горит в Забайкальском крае, Бурятии, Томской области, а также в Туве и Республике Алтай, сообщают российские СМИ. Всего в 2015 году в Сибири было зарегистрировано 1717 лесных пожаров.

90 000 человек составляет суммарная численность группировки противника на Донбассе с учетом боевиков незаконных вооруженных формирований (более 40 000 человек) и российских военных, сосредоточенных вблизи государственной границы Украины (около 50 000 человек), сообщил президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО.

550 000 украинцев, которые, по мнению россиян, скрываются на территории России от участия в боевых действиях на востоке Украины, насчитали в Федеральной миграционной службе РФ. В сообщении ФМС РФ говорится, что всего на территории России находится 2 500 000 украинцев, из которых 970 000 прибыли в РФ в экстренном массовом порядке.

1 262 400 человек в Украине стали вынужденными переселенцами, сообщают в Минсоцполитики. В общей сложности, это 941 764 семьи из Донбасса и Крыма.

2 463 000 автомобилей с электродвигателем были проданы в странах ЕС в первом квартале 2015 года, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (АСЕА). Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2014 года. Согласно опубликованным данным, общее количество зарегистрированных транспортных средств на альтернативных видах топлива, включая электромобили, гибридные авто и авто на газу, увеличилось на 28,8%.

56 000 000 рублей грантов из государственного бюджета РФ получил на проведение своих акций российский байк-клуб «Ночные волки», сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный. Позже лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов подтвердил эту информацию.

23 837 000 000 долларов долга за недобор Украиной контрактных объемов газа с 2012 года требует российский газовый монополист «Газпром» от НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже. В свою очередь, «Нафтогаз» не признает наличие данного долга.

Маргарита Андреева