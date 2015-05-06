Порошенко озвучил количество боевиков и военных РФ на Донбассе: более 90 тысяч

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко сказал, открывая сегодня заседание СНБО.

В частности, президент отметил, что угроза широкомасштабных боевых действий со стороны российско-террористических группировок не только сохраняется, но и возрастает, что требует дополнительных мер для обеспечения обороноспособности государства. «От проведения оперативной перегруппировки войск и занятия ими оборудованных опорных пунктов, от уточнения задач по пятой волне мобилизации, от усовершенствования противодесантной и противодиверсионной обороны Мариуполя, Бердянска и всего Азовского побережья – вплоть до Стратегии национальной безопасности», – подчеркнул президент.

Также, как отметил Порошенко, необходимо работать над укреплением обороноспособности и созданием современных Вооруженных сил. По его словам, сейчас благодаря усилиям военных и волонтеров в стране существует надежная, высокопрофессиональная и дисциплинированная армия, которая останавливает агрессию врага.

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Порошенко отмечает, что суммарная численность группировки противника на Донбассе с учетом боевиков незаконных вооруженных формирований составляет более 40 тыс. человек, а российская военная группировка вблизи государственной границы составляет более 50 тыс. военнослужащих, что почти в полтора раза больше, чем в июле 2014 года.

«Росвоенторг» продолжает регулярно поставлять боевикам вооружение и военную технику, боеприпасы, вещевое имущество и топливо. Ружье, которое висит на стене, рано или поздно выстреливает. Это правило касается не только обычного театра, но и театра военных действий», – сказал президент.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина полностью выполняет Минские договоренности. «У нас есть убедительные доказательства, когда всеми сторонами зафиксировано неуклонное соблюдение Украиной Минских обязательств и постоянное нарушение их со стороны боевиков», – подчеркнул Порошенко. При этом боевики не позволяют международным наблюдателям надлежащим образом проверить достоверность отвода своего тяжелого вооружения. «Боевики проводят регулярные обстрелы украинских позиций и мирных жителей, ведут активную разведывательную и подрывную деятельность, провоцируют боевые столкновения с целью срыва мирного урегулирования конфликта», – подчеркнул президент.