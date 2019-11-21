Пентагон выплатит Украине все $250 миллионов военной помощи до конца года

Ранее Конгресс утвердил выделение 250 миллионов долларов помощи для Киева от Пентагона и дополнительно 141 миллион от Госдепартамента.

Правительство США планирует выплатить Украине до конца 2019 года всю военную помощь, которая осталась невыплаченной.

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Об этом сообщает CNN.

По словам представителя Пентагона полковника Томаса Кэмпбелла, правительство обязуется выплатить до конца года 35,2 миллиона долларов согласно заключенному договору, по которому Украина должна получить всю сумму - 250 млн долларов.

«Конгресс не руководил ускоренным обязательствам фондов. Департамент все же ускоряет процесс предоставления санкционированной помощи Украине и обязуется как можно скорее выделить эти средства в соответствии с процедурами заключения договоров, как того требует закон», - сообщил Кэмпбелл.

Как сообщал УНИАН, Украина недополучила 35 миллионов долларов помощи от США.

Ранее Конгресс утвердил выделение 250 миллионов долларов помощи для Киева от Пентагона и дополнительно 141 миллион от Госдепартамента.