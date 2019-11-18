Пристайко объяснил, как согласовать закон о статусе Донбасса с ОРДЛО

Глава МИД предполагает, что на встрече в "нормандском формате" возможно обсуждение базовых параметров нового закона об "особом статусе".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что нормы нового закона об особом статусе Донбасса должны быть согласованы с представителями оккупационных властей "ДНР" и "ЛНР" во время встречи в Минске Трехсторонней контактной группы.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

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"Можно начать с того, что принимать этот закон будет парламент. Есть заинтересованные в этом вопросе депутаты, и они должны принести какие-то свои идеи... Более того, в Минских договоренностях есть пункт о том, что все модальности должны быть согласованы с той стороной, ОРДЛО. Единственный путь согласования с той стороной - Трехсторонняя контактная группа. То есть, важно взаимодействие между парламентом, который будет принимать закон, и переговорной группой, которая должна понимать, что именно готовы депутаты, наконец, проголосовать, ведь без их слова, без их голосования, без их участия ничего не получится", - отметил он.

Пристайко предполагает, что на встрече в "нормандском формате" возможно обсуждение базовых параметров нового закона об "особом статусе". Кроме того, министр считает, что во время этой встречи лидеры стран должны обсудить вопрос адаптации пунктов Минских соглашений, хронологические сроки которых уже пропущены.

"По большому счету, было бы хорошо, чтобы эти тексты (проект закона об "особом статусе" - УНИАН) были наработаны по состоянию на сейчас, чтобы мы приехали с готовыми документами. Но я не вижу, чтобы была создана группа в парламенте, которая бы взяла на себя эту инициативу, сказала, что 31 декабря не за горами, давайте поднимем существующий документ и подумаем, что мы можем переписать", - посетовал министр.

Пристайко также отметил, что народные избранники не спешат обсуждать закон об амнистии, которая тоже указана в Минских соглашениях.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала пролонгацию закона №9153 об особом порядке местного самоуправления в ОРЛДО до 31 декабря 2019 года.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

3 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса.