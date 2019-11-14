Россия, Беларусь, Китай: какие страны голосовали против обновленной резолюции по правам человека в Крыму

Всего против проекта резолюции сегодня проголосовали 23 страны.

На заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Сербия и еще 18 стран проголосовали против обновленного проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

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Заседание профильного комитета Генассамблеи в Нью-Йорке транслировалось на сайте ООН.

Всего против проекта резолюции проголосовали 23 страны.

В частности, это Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.

После нынешнего рассмотрения на заседании комитета проект резолюции Генассамблея ООН окончательно рассмотрит в декабре этого года.

Как сообщал УНИАН, третий комитет Генассамблеи ООН утвердил в очередной раз обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму. Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, воздержались - 82.

Впервые резолюцию о положении в области прав человека в оккупированном Крыму Генассамблея ООН рассматривала в декабре 2016 года. Тогда ее поддержали 70 стран, еще 77 стран воздержались и 26 проголосовали против.

19 декабря 2017 года Генассамблея ООН одобрила впервые обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». За нее проголосовали 70 стран. Против были 26 стран, воздержались - 76.

23 декабря 2018 года снова Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». Всего резолюцию поддержали 65 стран, еще 70 стран воздержались, а 27 - голосовали против.