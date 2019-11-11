Скандальная переписка в Раде: прокуратура допросила нардепа Медяника

ГПУ расследует дело о возможном вмешательстве нардепа в работу органов прокуратуры.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) допросила народного депутата Вячеслава Медяника.

Читайте такжеРябошапка поручил провести проверку скандальной переписки депутата МедяникаОб этом рассказал заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура перед заседанием фракции, передает РБК-Украина.

По его словам, ГПУ продолжает расследовать дело о возможном вмешательстве нардепа в работу органов прокуратуры.

«В отношении Медяника, в этом вопросе поставят точку уже правоохранительные органы. Зарегистрированное производства, проводят процессуальные действия, его вызвали на допрос. Так как это вроде признаки коррупции, здесь с точки зрения лингвистической, очень спорно. Это уже не переписка с девушкой, это переписка по деятельности правоохранительного органа», – заявил Качур.

Как ранее сообщал УНИАН, специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника.

Депутата поймали на переписке в Верховной Раде, которая может свидетельствовать о том, что депутат причастен к коррупционным деяниям.