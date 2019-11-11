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Скандальная переписка в Раде: прокуратура допросила нардепа Медяника

20:53, 11 ноября 2019
Политика
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Депутата поймали на переписке, которая может свидетельствовать о коррупции / фото УНИАН

Читайте такжеРябошапка поручил провести проверку скандальной переписки депутата МедяникаОб этом рассказал заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура перед заседанием фракции, передает РБК-Украина.

По его словам, ГПУ продолжает расследовать дело о возможном вмешательстве нардепа в работу органов прокуратуры.

«В отношении Медяника, в этом вопросе поставят точку уже правоохранительные органы. Зарегистрированное производства, проводят процессуальные действия, его вызвали на допрос. Так как это вроде признаки коррупции, здесь с точки зрения лингвистической, очень спорно. Это уже не переписка с девушкой, это переписка по деятельности правоохранительного органа», – заявил Качур.

Как ранее сообщал УНИАН, специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника.

Депутата поймали на переписке в Верховной Раде, которая может свидетельствовать о том, что депутат причастен к коррупционным деяниям.

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Теги: #Верховная Рада#САП#допрос