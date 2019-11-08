"Слуга народа" готовится к внеочередным выборам Рады – Сыроид

Как отметила лидер "Самопомочи", перед роспуском парламента президентская фракция планирует проголосовать за закон о сокращении числа нардепов.

Лидер партии «Самопомич» Оксана Сыроид заявила, что партия «Слуга народа» готовится к внеочередным парламентским выборам и уже начала создание предвыборных штабов.

Об этом пишет НВ.

Читайте также"Все очень довольны": Зеленский назвал главную победу РадыТаким образом, по ее мнению, Офис президента готовится «списать негатив» от непопулярных решений списать на «плохой парламент и правительство».

«Я понимаю логику сегодняшней власти, Офиса президента: они думают, что весь негатив, который соберется, они спишут на парламент. Скажут: «Это был плохой парламент и плохое правительство, сейчас мы вам сделаем хороший парламент и хорошее правительство. Все на досрочные выборы!». Насколько мне известно, они уже разворачивают штабы по подготовке к внеочередным парламентским выборам», – отметила Сыроид.

Она утверждает, что перед этим президентская фракция намеревается проголосовать за закон о сокращении числа народных депутатов с 450 до 300.

Как ранее сообща УНИАН, в октябре бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид стала председателем партии «Объединение «Самопомич» вместо мэра Львова Андрея Садового.