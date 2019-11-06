В Украину прибыла оценочная миссия НАТО

Эксперты Альянса будут встречаться с представителями центральных органов исполнительной власти.

В Киев прибыла оценочная миссия Североатлантического альянса. Эксперты будут оценивать выполнение Годовой национальной программы (ГНП) под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2019 год.

Читайте такжеЭксперт напомнил об историческом прецеденте вступления в НАТО страны с территориальным конфликтом

Как говорится на сайте Миссии Украины при НАТО, 6-8 ноября эксперты Альянса встретятся с представителями центральных органов исполнительной власти.

«По результатам визита оценочная миссия подготовит рекомендации к отчету об исполнении ГНП-2019, который будет представлен на рассмотрение государств-членов НАТО», – говорится в сообщении.

Сообщается, что 11 декабря в штаб-квартире НАТО запланировано проведение последнего в текущем году заседания Комиссии Украина – НАТО для представления оценки ГНП-2019 и обсуждение вопросов подготовки ГНП-2020.

Участие в заседании примет Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 30-31 октября в Украине с визитом находился Североатлантический совет Организации североатлантического договора во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.