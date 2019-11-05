Милованов голосовал за Порошенко на выборах президента

По словам министра экономики, доверие к команде Зеленского появилось у него только при работе над "школой депутата" в Трускавце.

Министр экономики Тимофей Милованов рассказал, что на выборах президента Украины голосовал за Петра Порошенко, а на парламентских выборах не голосовал вовсе.

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В интервью «Цензору» министр рассказал, что начал сближаться с представителями команды Зеленского уже после президентских выборов, когда его привлекли к работе над «школой депутата» в Трускавце.

«Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал, потому что в день выборов я сидел в штабе партии "Слуга народа", с Дмитрием Разумковым (спикер парламента) и Сергеем Корниенко (первый замглавы фракции "Слуга народа") дорабатывал программу для обучения в Трускавце», – отметил он.

По словам Милованова, именно в Трускавце у него появилось доверие к Зеленскому и его команде.

«Я увидел, что это нормальные люди. Можно быть знакомыми друг с другом много лет, но, пойдя в поход на пару дней, узнать человека по-новому, увидеть его в естественной среде обитания. Вот такая "среда обитания" была в Трускавце. Видно, о чем люди говорят, на что они реагируют, как они едят, как двери открывают, как относятся к СМИ, как они с чужими детьми общаются. И вот вы видите, что это – украинцы», – отметил он.

Ранее Милованов заявил, что его заместителям угрожают через увольнение руководителей государственных предприятий.