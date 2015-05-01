"Прокурор" Крыма сообщила о задержании бойца "Азова", который якобы поджег мечеть
В аннексированном Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Крыма задержали мужчину, которого считают членом добровольческого батальона «Азов».
Его подозревают в поджоге мечети в Симферополе и подготовке террористического акта у здания прокуратуры Крыма.
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу так называемой прокуратуры Крыма.
«Органами предварительного расследования республики установлено лицо, которое является сторонником идей фашистского толка и принимало участие в вооруженном конфликте на территории Юго-Востока Украины в составе добровольческого батальона «Азов», с целью дестабилизации межнациональных отношений летом прошлого года совершило поджог здания мечети «Чукурча» в Симферополе. После чего совершило покушение на террористический акт возле здания прокуратуры республики Крым», – говорится в сообщении.
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Подозреваемого задержали, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.