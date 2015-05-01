В Чернигове на митинг собрались около 70 коммунистов

Как передает корреспондент УНИАН, официальным организатором демонстрации и митинга выступили не коммунисты, а приближенные к ним организации - местные ячейки Всеукраинского союза женщин-тружениц «За будущее детей Украины» и Антифашистского комитета Украины.

Участники мероприятий прошли по проспекту Победы и Мира до Красной площади. На одном из участков их шествия милиция временно перекрыла движение автотранспорта. Участники демонстрации несли традиционные лозунги «Мир, труд, май», флаг Всеукраинского союза женщин-тружениц и красный флаг.

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В сквере имени Попудренко состоялся митинг по случаю Международного дня солидарности трудящихся. Выступавшие на митинге негативно оценили события в Украине, в частности, военные действия на востоке и снос представителями националистических организаций памятников советским деятелям, а также подчеркнули необходимость установления в обществе социальной справедливости.

Акция коммунистов прошла мирно. Хотя представители националистических сил присутствовали на мероприятии, но никаких попыток препятствовать коммунистам не оказывали.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черниговской области, никаких нарушений общественного порядка во время акции не зафиксировано.