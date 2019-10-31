Действия России в Черном море являются проблемой международного характера - Загороднюк

Министр обороны Украины провел в Одессе встречу с делегацией Североатлантического совета НАТО во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в среду, 30 октября, в Одессе провел встречу с делегацией Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

«Для нас важно поддерживать высокий уровень сотрудничества и обмениваться информацией с НАТО ради безопасности как в нашей стране, так и в целом в регионе», - отметил Загороднюк.

Министр обороны проинформировал иностранную делегацию о текущей ситуации на востоке Украины, а также о мерах, предпринимаемых руководством государства и Минобороны с целью обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также обратил внимание на вопрос незаконной оккупации РФ Крымского полуострова.

«Мы делаем все возможное, чтобы привлечь внимание к этому вопросу, ведь это первое подобное нарушение безопасности в регионе после Второй мировой войны», - подчеркнул министр.

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Загороднюк напомнил, что до оккупации Крыма Россией Черноморский регион был зоной стабильности.

«Однако сейчас мы наблюдаем значительное нарушение международного морского права в Черном море и значительную его милитаризацию. Все это вызывает ряд проблем для коммерческого судоходства и доступа к определенным зонам. Мы будем привлекать внимание международного сообщества к таким случаям», - заявил руководитель оборонного ведомства.

«Прежде всего, мы будем действовать на всех возможных политических уровнях и международных институтах. Мы хотели бы быть неотъемлемым членом группы НАТО в Черном море, что также должно стать шагом к решению этой проблемы», - сказал Загороднюк.

Он подчеркнул, что действия России в Черном море являются проблемой не только Украины и стран Черноморского региона, но и носят международный характер, ведь милитаризация и эскалация в международных водах носит глобальное, в сфере безопасности влияние. Поэтому этот вопрос должен приниматься во внимание и имплементироваться в политику заинтересованных стран.

Как сообщал УНИАН, визит Североатлантического совета НАТО продлится два дня - 30 октября в Одессе, 31 октября - в Киеве.

31 октября Столтенберг будет председательствовать на встрече комиссии Украина-НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского. В этот день генсек НАТО произнесет речь в Верховной Раде.