В НАТО раскрыли повестку дня визита Североатлантического совета в Украину

Генсек Альянса должен произнести речь в Национальном университете «Одесская морская академия».

В Организации североатлантического договора (НАТО) сообщили подробную повестку визита Североатлантического совета в Украину.

Как говорится в сообщении Альянса, визит состоится по приглашению украинской власти.

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Он начнется 30 октября из Одессы. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представители стран-членов Альянса посетят корабли 2-й постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2). В порту Одессы в рамках патрулирования в Черном море будут находиться четыре корабля НАТО из Болгарии, Италии, Румынии и Испании.

При этом генсек Альянса должен произнести речь в Национальном университете «Одесская морская академия».

31 октября в Киеве Столтенберг будет председательствовать на встрече комиссии Украина-НАТО при участии президента Украины Владимира Зеленского. В этот день генсек НАТО произнесет речь в Верховной Раде.

Также Столтенберг и послы НАТО встретятся с председателем украинского парламента Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Вместе с тем заместитель генсека Альянса Мирча Джоане и послы НАТО отдельно встретятся с Разумковым и председателями парламентских фракций. Джоане и послы также проведут обед с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

Также постоянные представители НАТО встретятся с представителями гражданского общества.

Программа мероприятий предусматривает, что 30 октября в Одессе в 13:50 состоится совместное заявление Столтеберга и Кулебы.

Выступление Столтенберга в «Одесской морской академии» запланировано примерно на 15:40.

Заседание Комиссии Украина-НАТО начнется в Киеве 31 октября в 9:30. Широкая общественность сможет услышать поздравительные слова в начале заседания.

В 11:00 состоится совместная встреча Столтенберга и Зеленского.

Выступление генсека НАТО в парламенте запланировано примерно на 11:50.