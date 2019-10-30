Россия просит Украину об экстрадиции олигарха Фукса – экс-нардеп

Олигарх в РФ, по словам Сергея Лещенко, проходит по делу о "мошенничестве в особо крупных размерах, совершенного группой лиц".

Бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко заявил, что Россия направила в Украину запрос на экстрадицию олигарха Павла Фукса.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По словам экс-нардепа, Фукс объявлен в розыск одним из районных судов Москвы. Олигарх в РФ проходит по делу о "мошенничестве в особо крупных размерах, совершенного группой лиц".

Лещенко отметил, что информации о решении ГПУ по выдаче олигарха России пока нет.

"Фукс является гражданином Украины, но при этом был (или остается) гражданином России", – добавил Лещенко.

Павел Фукс родился в Харькове, потом переехал в Москву, где прожил долгое время и заработал немалый капитал. По его словам, он отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт. Согласно рейтингу украинского журнала "Фокус" 2017 года, Павел Фукс занял 24 позицию в рейтинге 100 богатейших людей Украины с состоянием в 270 млн долларов.