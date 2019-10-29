Экс-заместитель генпрокурора времен Луценко судится с ГПУ

Уволенный Кизь через суд пытается вернуться в должность.

Бывший заместитель генерального прокурора Сергей Кизь подал иск в Окружной административный суд Киева, которым оспаривает приказ генерального прокурора Руслана Рябошапки о своем увольнении и просит суд восстановить его в этой должности.

Об этом информирует пресс-служба суда.

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Кизь просит суд признать противоправным и отменить приказ от 25 сентября 2019 года об увольнении его с должности заместителя генпрокурора и восстановить его в этой должности.

По его мнению, решение об увольнении противоречит положениям Конституции Украины, является противоправным и подлежит отмене.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства в административном деле.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Сергея Кизя и Юрия Столярчука с должностей заместителей генпрокурора.