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Зеленский объяснил, почему сменил главу Луганской ОГА

01:57, 28 октября 2019
Политика
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Владимир Зеленский / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Об этом говорится в видео с поездки Владимира Зеленского в поселок Золотое на Луганщине, передает УП.

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"У нас Сергей Гайдай новый председатель Луганской ОГА. Я хочу поблагодарить того губернатора, который у нас здесь был. Был не долго, так как при всем уважении, мы договаривались, что нам надо делать вещи некоторые, кроме слов, очень быстро. Он не очень быстрый, скажем так. Верю и надеюсь, вы будете дольше", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 25 октября президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая председателем Луганской областной государственной администрации. Другим своим указом президент уволил Виталия Комарницкого с должности главы Луганской ОГА.

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Теги: #Луганская ОГА#Владимир Зеленский