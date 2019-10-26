Украинцы должны знать, что США их поддерживают - Помпео

По словам Майка Помпео, администрация Трампа сделала для помощи Украины больше, чем администрация Обамы.

США проводят единую политику в отношении Украины, подчеркнув, что "народ Украины должен знать, что Америка его поддерживает".

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Голос Америки.

Он подчеркнул, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа сделала для помощи Украины больше, чем администрация возглавляемая президентом Бараком Обамой.

Помпео также отметил, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по преодолению коррупции.

Комментируя расследование, которое проводят комитеты Палаты представителей Конгресса США в рамках импичмента президента, Помпео раскритиковал конгрессменов за чрезмерную скрытность и, в частности пожаловался, что Госдеп не получил доступа к стенограммам показаний американских дипломатов в Конгрессе, состоявшихся в этом месяце.

"Мы воплощаем важную стратегию относительно Украины. Народ Украины должен знать, что Америка его поддерживает", - подчеркнул Помпео.

"Предыдущая администрация отказывалась предоставлять оборонительные военные системы народу Украины, оставляя их незащищенными перед российскими силами, которые захватили Крым и Донбасс на юго-востоке Украины. Эта администрация это изменила. У них новый лидер - господин Зеленский и мы очень надеемся, что коррупция, которая давно вредит украинской экономике, будет искоренена при его руководстве, и что мы сможем найти путь к уменьшению конфликта, и чтобы дать возможность гордому народу Украины раскрыть свой потенциал", - сказал Помпео.

Отвечая на вопрос, существовало ли два параллельных канала в отношениях с Украиной, о чем говорил в своих показаниях временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, Помпео еще раз подчеркнул на основных внешнеполитических приоритетах США в отношениях с Украиной.

"Мы воплощали единую миссию по отношению к Украине", - заявил Помпео.

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"Во-первых, там произошла смена руководства. Господин Зеленский был избран подавляющим большинством. Мы хотели поддержать его и убедиться, что он может успешно воплощать в жизнь то, что он обещал во время избирательной кампании. Он обещал искоренить коррупцию. Если вам известна история Украины, коррупция распространена и от нее страдает народ Украины в каждой сфере украинской экономики. Поэтому стратегия заключалась в том, чтобы помочь искоренить коррупцию. Мы хотели поддержать господина Зеленского. Во-вторых, стране грозит Владимир Путин и Россия. Когда мы стали к службе, то увидели, что предыдущая администрация (США, - ред.) не сделала ничего, чтобы защитить украинский народ, ничего, чтобы помочь им в обороне и ничего, чтобы поддержать их интересы в сфере безопасности. Мы предоставили военную помощь. Государственный департамент, насколько помню, в этом году оказал помощь объемом около 140 миллионов долларов, чтобы они смогли восстановиться после того, что случилось во времена Обамы. Россияне зашли на Донбасс за время президентства Обамы. Эта администрация США изменила и оказывает поддержку Украине и Зеленскому в преодолении коррупции. Мощная, менее коррумпированная Украина, где обеспечивается безопасность населения – это хорошо для Украины, хорошо для Европы и это сдерживает угрозы, которые поступают из России..." - подчеркнул Госсекретарь США.

Помпео отказался комментировать вопросы, лежащие в центре расследования, которое проводят комитеты Палаты представителей Конгресса США в рамках импичмента президента. Однако он выразил недовольство тем, что Государственный департамент не получил стенограммы показаний временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора и других сотрудников Госдепа, которые в течение двух прошедших недель проходили в комитетах Конгресса.

"Это неслыханно и народ Америки должен знать, что так подобные расследования ранее не проводились так засекречено, отдельно от учреждений, где работают эти талантливые дипломаты. К нам поступает лишь частичная информация, через истоки, организованные в чью-то пользу. Это несправедливо с точки зрения народа Америки", - отметил чиновник.