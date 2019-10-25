В Раде просят Конгресс США помочь в выяснении объективной информации об отряде "Азов"

Яременко считает, что попытки публичного "очернения" "Азова" не могут остаться без реагирования Верховной Рады.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, которые требуют от госсекретаря США Майка Помпео внести "Азов" в список иностранных террористических организаций, для предоставления всей необходимой информации по этому подразделению.

Об этом он написал в Facebook.

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Яременко заявил, что считает такими, которые не могут остаться без реагирования народных депутатов, попытки публичного "очернения" одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины - отдельного отряда специального назначения "Азов".

"Поэтому подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, обратившимся к государственному секретарю США Помпео с призывом внести "Азов" в список террористических организаций", - подчеркнул он.

По словам Яременко, это военное подразделение создано активистами и участниками революции Достоинства, "азовцы" принимали участие в освобождении из российской оккупации Мариуполя и множества других населенных пунктов.

"Мы никогда не забудем подвиг 26 "азовцев", отдавших жизнь за независимость Украины. Учитывая распространенные в СМИ обвинения против этого славного боевого подразделения и с целью снятия всех недоразумений в письме к Конгрессу США содержится предложение предоставить любую необходимую помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряде специального назначения "Азов", а также обращение к правоохранительным органам Украины опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, приведенных в письме американских конгрессменов", - отметил депутат.

По словам Яременко, текст письма открыт для подписи всех членов фракции "Слуга народа" и представителей других фракций Верховной Рады. Подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября.

Как известно, 20 октября 40 членов палаты представителей США подписали обращение к Помпео с требованием внести "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.