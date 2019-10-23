НАТО находится в процессе расширения поддержки Украины - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО заявляет, что всегда призывает страны НАТО к этому.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс находится в процессе расширения поддержки Украины.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе перед двухдневным заседанием министров обороны стран-членов Альянса.

На просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, что одна из причин приостановления военной помощи для Украины заключалась в том, что европейские союзники недостаточно делали для распределения "бремени" в оказании помощи Украине, а также на вопрос, известно ли ему о каких-либо усилиях США заставить других членов усилить помощь для Украины

Столтенберг ответил, что все члены НАТО оказывают существенную поддержку Украине.

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"Я как генеральный секретарь всегда настаиваю, чтобы НАТО оказывало больше (помощи), поэтому я настоятельно призываю членов расширить (помощь) - обеспечивать больше подготовки, предоставлять больше в трастовые фонды, чтобы у нас было больше мероприятий с Украиной", - отметил Столтенберг.

Он напомнил, что встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и тогда заявлял, что Альянс будет продолжать поддержку Украины и усилит эти усилия. "И мы на самом деле находимся в процессе расширения нашей поддержки Украины", - заявил Столтенберг.

Также он напомнил, что в апреле в Вашингтоне министры иностранных дел стран НАТО согласовали новый пакет помощи для Украины, в частности поддержки потенциала Военно-морских сил Украины.

При этом, по словам Столтенберга, вопрос поддержки Украины будет рассмотрен в ближайшие два дня на встрече министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. Он добавил, что обсуждение вопроса важности обеспечения поддержки Украины всеми членами НАТО продолжается. "И я всегда настоятельно призываю их усилить и делать больше", - сказал Столтенберг.

Как сказал генеральный секретарь Альянса, все союзники НАТО, как в Северной Америке, так и в Европе, в первую очередь обеспечивают прочную политическую поддержку Украины. "Мы снова и снова заявляли, что мы не согласны с незаконной аннексией Крыма, и мы поддерживаем территориальную целостность Украины", - подчеркнул Столтенберг.

"Мы решительно поддерживаем усилия по поиску политического урегулирования, воплощению Минских соглашений, и мы видели определенный прогресс также в связи с обменом удерживаемыми лицами, видели некоторые новые инициативы, определенный новый импульс в усилиях для получения прогресса на пути реализации Минских соглашений", - сказал генсек НАТО.

По словам Столтенберга, Альянс оказывает практическую поддержку Украине, в частности с помощью различных трастовых (целевых) фондов.

"Мы помогаем модернизировать ее вооруженные силы и силы безопасности", - добавил Столтенберг.

Также он сказал, что разные члены НАТО оказывают помощь Украине как по линии Альянса, так и на двустороннем уровне. Речь идет о реформировании системы командования и управления, о кибербезопасности.