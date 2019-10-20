Борьба с коррупцией: Кабмин назначил исполняющего обязанности главы НАПК

Обязанности руководителя НАПК будет исполнять экс-нардеп Новак.

Кабинет министров Украины назначил Наталью Новак временно исполняющей обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Как сообщается на Правительственном портале, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

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«Временно возложить исполнение обязанностей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Новак Наталью Васильевну», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Наталья Новак родился в 1955 году. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Межрегиональную академию управления персоналом, имеет три высших образования. Трижды избиралась депутатом Киевского городского совета, была заместителем главы депутатской фракции «Удар» Виталия Кличко. Народный депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов.

Как сообщал УНИАН, 16 октября президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции» (№ 140-их). Законом изменяется структура управления НАПК с коллегиальной на единоличную. Документом предусмотрено, что главу НАПК будет назначать не президент, а Кабинет министров по результатам открытого конкурсного отбора.