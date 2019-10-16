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Реформа НАПК и открытие деклараций руководства СБУ: Зеленский подписал закон

18:09, 16 октября 2019
Политика
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Как только закон вступит в силу, руководство Службы безопасности должно будет показать декларации / фото УНИАН

Информация об этом содержится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

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Как ранее сообщал УНИАН, соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 2 октября.

Согласно ему, руководить деятельностью НАПК вместо пяти членов будет председатель, которого будет назначать и увольнять Кабинет министров. Срок полномочий – 4 года. Один и тот же человек не может занимать эту должность два срока подряд. 

Также закон предусматривает, что полномочия руководителя НАПК могут быть прекращены правительством досрочно, в частности, в случае назначения или избрания на другую должность с его согласия, достижения 65 лет.

Кроме этого закон отменяет государственное финансирование партий, которые на выборах Верховной Рады не набрали 5% голосов.

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Теги: #декларации#НАПК#СБУ#Владимир Зеленский