Реформа НАПК и открытие деклараций руководства СБУ: Зеленский подписал закон

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 2 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Информация об этом содержится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

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Как ранее сообщал УНИАН, соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 2 октября.

Согласно ему, руководить деятельностью НАПК вместо пяти членов будет председатель, которого будет назначать и увольнять Кабинет министров. Срок полномочий – 4 года. Один и тот же человек не может занимать эту должность два срока подряд.

Также закон предусматривает, что полномочия руководителя НАПК могут быть прекращены правительством досрочно, в частности, в случае назначения или избрания на другую должность с его согласия, достижения 65 лет.

Кроме этого закон отменяет государственное финансирование партий, которые на выборах Верховной Рады не набрали 5% голосов.