ГПУ изменила подозрение топ-чиновникам времен Януковича

Фигурантов подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц и в подделке документов.

Генпрокуратура сообщила об изменении ранее сообщенного подозрения экс-министру юстиции Елене Лукаш и другим топ-чиновникам времен Януковича.

Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

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Лукаш и других фигурантов подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц и в подделке документов.

Подозреваемым инкриминируют завладение денежными средствами государства в особо крупных размерах – 2 миллиона 523 тысячи гривень.

Как сообщают в прокуратуре, средства были выделены на выполнение Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС.

Дело расследуют в рамках ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Генпрокуратура вызвала на допрос подозреваемую в хищении бюджетных средств и служебном подлоге министра юстиции времен экс-президента Украины Виктора Януковича Елену Лукаш.