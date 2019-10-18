ГПУ изменила подозрение топ-чиновникам времен Януковича
Генпрокуратура сообщила об изменении ранее сообщенного подозрения экс-министру юстиции Елене Лукаш и другим топ-чиновникам времен Януковича.
Об этом информирует пресс-служба ГПУ.
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Лукаш и других фигурантов подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц и в подделке документов.
Подозреваемым инкриминируют завладение денежными средствами государства в особо крупных размерах – 2 миллиона 523 тысячи гривень.
Как сообщают в прокуратуре, средства были выделены на выполнение Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС.
Дело расследуют в рамках ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.
Как сообщал УНИАН, 11 октября Генпрокуратура вызвала на допрос подозреваемую в хищении бюджетных средств и служебном подлоге министра юстиции времен экс-президента Украины Виктора Януковича Елену Лукаш.