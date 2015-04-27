"В ближайшее время" в Непал вылетит самолет Минобороны для эвакуации украинцев - МИД

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире «5 канала».

«Сегодня в МИД состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы организации этого самолета. Нужно решить много вопросов. В ближайшее время, я убежден, этот самолет вылетит. Когда это произойдет - я просто не хочу сейчас давать какие-то обманчивые обещания», - сказал Кулеба.

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По его словам, самолет должен предоставить Министерство обороны Украины, а МИД должно обеспечить организационную поддержку с точки зрения международных правил и норм. «Мы ждем от нашего Министерства обороны окончательных выводов, окончательного решения, о чем именно нам нужно договариваться», - добавил Кулеба.

Он назвал проблемой также то, что аэропорт Катманду не принимает все самолеты. «Сейчас многие страны пытаются послать туда свои самолеты, и нужно найти окно, чтобы там имел возможность сесть наш самолет и забрать наших граждан», - сказал Кулеба.

Кроме того, сообщил он, МИД работает с партнерами, чтобы граждане Украины могли садиться на самолеты других государств.