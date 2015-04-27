Порошенко: Европарламент 30 апреля намерен принять резолюцию с требованием освободить Савченко

30 апреля в Европейском парламенте планируется принятие отдельной резолюции о необходимости немедленного освобождения незаконно удерживаемой в России летчицы и народного депутата Надежды Савченко.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.

"30 апреля в Европейском парламенте планируется принятие отдельной резолюции о необходимости немедленного освобождения Надежды Савченко", - сказал Порошенко.