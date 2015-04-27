Президент Еврокомиссии пообещал выучить украинский язык

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что украинский язык похож на люксембургский, и пообещал выучить его в будущем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пленарного заседания 17-го саммита Украина-ЕС, который проходит сегодня в Киеве.

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«Украинский очень похож на люксембургский язык. Украинский выучу в будущем», - заверил он и прокомментировал заявление, которое сделал президент Европейского совета Дональд Туск на украинском языке во время заседания саммита Украина-ЕС: «Господин Туск тайно выучил украинский язык и вставил несколько предложений на украинском языке».