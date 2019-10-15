Разумков не видит возможности "перезагрузки" Конституционного суда

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного суда. Ранее главой суда был избран Александр Тупицкий.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит сегодня возможности «перезагрузки» Конституционного суда Украины.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос УНИАН относительно ситуации в КС, где сегодня, по сути, есть два председателя, поскольку суд восстановил в должности бывшего главу Станислава Шевчука.

Читайте такжеКонституционный суд уволил Шапталу и избрал нового председателя – источник«На сегодняшний день, я думаю, что это невозможно, поскольку было решение суда, и он был восстановлен на работе», - отметил спикер.

Он отметил, что «проведение каких-либо действий по избранию нового судьи Конституционного суда пока невозможно».

Разумков добавил, что «будем смотреть, как будут развиваться события».

Шевчук был избран в состав Конституционного суда по квоте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за освобождение от должности судьи КС Шевчука, который с 21 февраля 2018 года занимал должность председателя суда.

Шевчук был уволен на основании заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КС. В заключении, в частности говорилось о том, что Шевчук вопреки закону назначил себя внештатных советников на общественных началах, что фактически привело к незаконному созданию параллельной организационной системы обеспечения деятельности председателя КС.

Новым председателем Конституционного суда был избран Александр Тупицкий.

В июне следователи Госбюро расследований открыли уголовное производство по факту злоупотребления Шевчуком властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса).

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Шевчука на должности судьи и председателя Конституционного суда.

Сегодня, 15 октября, Шевчук принес в Конституционный суд заявление о восстановлении его в должности судьи.