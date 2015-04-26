Чернобыль стал приговором тоталитарному режиму и напоминанием об ответственности перед планетой - Яценюк

Чернобыль стал приговором умирающему тоталитарному режиму и одновременно вечным напоминанием о человеческой ответственности перед планетой.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в обращении в связи с Днем памяти Чернобыльской трагедии.

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Как отметил премьер, «26 апреля 1986 года в Украине прогремел взрыв, который навсегда разделил мировую историю надвое: «до» и «после» Чернобыльской трагедии». «Тысячи умерших и ставших инвалидами, заброшенные села и города, загрязненные цветущие земли, леса и реки - все это последствия крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы», - подчеркнул он.

Яценюк заверил: «Мы всегда будем помнить подвиг пожарных, военных, инженеров, медиков, всех тех, кто, рискуя жизнью и здоровьем, встал на защиту земного шара от радиационного проклятия».

«Низкий поклон всем героям-чернобыльцам, ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Спасибо и всем тем, кто выполняет свой профессиональный долг в зоне отчуждения», - отметил Яценюк и пожелал всем мира, крепкого здоровья, благополучия и долголетия.