Много вопросов по имплементации "Минска" до сих пор открыты - МИД Германии
Несмотря на согласование так называемой "формулы Штайнмайера", важные детали урегулирования конфликта на востоке Украины остаются неопределенными.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Германии, передает Европейская правда.
"Путь к урегулированию конфликта в Украине все еще длинный. Многие вопросы относительно имплементации Минских договоренностей остаются открытыми. В частности, сторонам конфликта все еще предстоит договориться относительно того, должны ли для проведения выборов быть выведены все иностранные войска с территории восточных регионов Украины, и что именно должен включать в себя особый статус для территорий на востоке Украины", - говорится в заявлении.
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Берлин отмечает, что в "формула" касается только одного аспекта Минских договоренностей.
Речь идет о последовательности между вступлением в силу закона об особом статусе и проведением выборов.
"Формула" предполагает, что закон об особом статусе временно вступает в силу в день местных выборов, а постоянным станет в случае положительной оценки этих выборов наблюдательной миссией ОБСЕ, подчеркнули в МИД.
Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".
Согласование текста "формулы Штайнмайера" вызвало общественный резонанс, в тот же день вечером состоялся пикет возле Офиса президента.
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3 октября в видеообращении Зеленский заявил, что "формула" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".
Президент пояснил, что "формула Штайнмайера" дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", и отметил, что она не предполагает признания Украиной аннексии Крыма и проведения местных выборов на Донбассе "под дулами пулеметов".
Также Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска, и заявил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".