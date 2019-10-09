Rzeczpospolita: Украина рискует потерять независимость

Киев может попасть в очередную ловушку и потерять суверенное право проводить политику на своей территории.

На протяжении многих месяцев политическая ситуация в Украине оставалась интересной темой для мировых СМИ и, очевидно, международных политиков. Происходит так потому, что, во-первых, в Киеве произошли большие изменения на внутренней арене. Значительная часть политического класса была устранена после победы Владимира Зеленского на президентских выборах и его партии «Слуга народа» на парламентских. Президент Польши правильно и быстро отреагировал на это, встретившись с новым лидером Украины.

На протяжении последних недель Украина фигурирует в заголовках даже крупнейших СМИ из-за скандала вокруг контактов президента США Дональда Трампа с украинским лидером. После частичной публикации стенограммы их разговора в Вашингтоне даже начали требовать импичмент. Но, к сожалению, значительно меньше внимания СМИ и политики уделили принятию так называемой формулы Штайнмайера. Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации «Украина-ЕС» и бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Второго октября российская пресса сообщила, что днем ранее в рамках Минской контактной группы была принято так называемое предложение Франка-Вальтера Штайнмайера. В 2015 году, будучи министром иностранных дел Германии, он предложил порядок проведения местных выборов на Донбассе под контролем ОБСЕ и Бюро демократических институтов и прав человека. Речь шла о том, что первого октября представители Украины якобы подписали письмо о намерениях вместе с непризнанными к тому времени боевиками с Донбасса. Но как оказалось, согласие было достигнуто только по политическим аспектам выборов и ничего не было сказано о решении военных проблем в украинском регионе.

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Ващиковский замечает, что согласование так называемой формулы Штайнмайера стало неожиданностью как для Европы, так и для многих украинцев. В Украине произошли определенные уличные протесты, а оппозиция выступила с негативной реакцией. Начали звучать обвинения «в предательстве национальных интересов».

«Предложенное Штайнмайером решение соответствует российской концепции федерализации Украины. Такая федерализация привела бы к автономизации отдельных украинских регионов, ослаблению центральной власти и дала бы возможность для роста российского влияния. Ничего удивительного, что предыдущая центральная власть в Киеве отвергала такое решение. С этим не была согласна и ОБСЕ. Эта организация не соглашалась наблюдать за «выборами» на оккупированных Россией территориях, таких как Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье или Крым», - пишет Ващиковский.

Он добавляет, что формула Штайнмайера также противоречит украинской Конституции и избирательному законодательству. И то, и другое не предполагает отдельного статуса для части украинских регионов или отдельных избирательных процессов. В соответствии с немецким предложением, всем процессом инициирования процедуры выборов руководил бы так называемый Нормандский формат (Украина, Германия, Франция и Россия), а проект окончательного решения должен быть утвержден Минской контактной группой при участии сепаратистских регионов Донбасса.

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«Это означало бы, что Украина потеряла суверенное право проводить политику на собственной территории. Сохранение независимости – это главная задача сегодня для украинской дипломатии. Российский план максимум предусматривает сделать всю Украину зависимой. В плане минимум такая дестабилизация Украины, чтобы она не была привлекательным партнером для Запада в дальнейшей интеграции с ЕС и НАТО. Чтобы вернуться на путь интеграции с Западом, Киев должен сопротивляться российским планам», - замечает польский дипломат.

Демократизация Украины, а также экономические реформы, которые повысят качество жизни в стране, — это единственный способ не позволить «какому-то анти-Майдану воплотить пророссийский разворот в следствие экономических бед украинского общества». Это, по мнению Ващиковского, украинский план минимум. Это нелегкий и болезненный путь. Экономические реформы, которые приносят повышение качества жизни людей, вынуждены быть заложниками расходов на безопасность. Россия это знает, поэтому поддерживает напряженное состояние. Внедрение европейских решений тоже имеет политическую цену для украинских политиков, которые не могут рассчитывать на скорое вознаграждение в виде членства в ЕС. И это Россия тоже понимает, поэтому продвигает альтернативные решения.

«Может ли Украина добиться собственного максимального плана? Может ли думать о полном возвращении Донбасса или даже Крыма? В обозримом будущем Украина не может победить в конфликте с Россией и отвоевать захваченные территории», - пишет польский дипломат.

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Поэтому можно подумать о радикальном решении. Можно смириться с территориальными изменениями вопреки международному законодательству. Можно надеяться, что через несколько десятилетий, после экономического и демократического успеха Украины и упадка тоталитарной России, потерянные территории захотят вернуться к родной матери. Такой сценарий сработал в случае объединения Германии. Но Корея до сих пор ждет. Опасность кроется и в том, что все может закончиться появлением анклава наподобие Приднестровья.

Такое решение нереально также из одной уважительной причины. Ни одно патриотическое правительство в Киеве не согласится добровольно на такое решение. И Польша не будет этого советовать. Поэтому остаются только поиски временных и компромиссных решений. Определенное понимание всего выше сказанного есть в Берлине и Париже. Эти столицы хотят воспользоваться международной ситуацией.

В Евросоюзе пришло время трансформации. Формируются новые институты власти. В Вашингтоне продолжается хаос из-за приближения президентской кампании, запущенного процесса импичмента и торговой войны с Китаем. Политика не терпит вакуума. Поэтому появляются инициативы других столиц.

Новая и суверенная власть Украины имеет полный мандат, чтобы попробовать развязать страшные дилеммы, стоящие перед ней.

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«Варшава должна посылать осторожны сигналы. Будьте осторожны в Киеве, чтобы не попасть в очередную ловушку Владимира Путина. Беззаботное возложение надежд на Нормандский формат не дал положительных решений. Берлин и Париж не хотят разрешения российско-украинского конфликта в пользу травмированной Украины. Они хотят избавиться от проблемы и вернуться к отношениям с Москвой на деловых началах. Именно поэтому Варшава должна напоминать и столицам ЕС, и Киеву, что решение международных конфликтов должно опираться на международный закон. Последний раз об этом говорил президент Анджей Дуда в ООН», - пишет польский дипломат.