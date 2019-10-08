Der Spiegel: Скандал вокруг Украины – бомба замедленного действия для Трампа

Украинский скандал развивается так быстро, что американский президент и его окружение не успевают с ним разобраться.

В выходные, если хорошая погода, Дональда Трампа можно легко найти в одном из его гольф-клубов. В субботу президент США потратил почти четыре часа в своем клубе на реке Потомак в окрестностях Вашингтона.

Но в воскресенье Трамп спрятался в своей частной резиденции в Белом доме. Он разослал десятки сообщений в Twitter, что стало рекордом даже для него. Большинство из этих сообщений были "перепостом" дружеских сообщений других пользователей или реакцией на Fox News. Никто не знает, что происходит с Трампом. Но очевидно одно: давление скандала с информатором усиливается. Об этом пишет Der Spiegel.

Новые разоблачения будут держаться до конца недели. И их уже не так легко развеять. Скандал вокруг Украины превращается в политическую бомбу. И ее часовой механизм уже запущен. Последние новости испортили Трампу воскресный обед. Оказалось, что информатор, который свидетельствует против него, уже не один. Поэтому президенту США пришлось очень быстро вернуться из своего гольф-клуба в Белый дом.

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Адвокат Марк Зайд говорит, что его фирма теперь представляет интересы еще одного информатора в придачу к тому, чьи показания против Трампа стали основанием для начала процедуры импичмента. Он владеет «информацией из первых рук» о злоупотреблениях властью со стороны президента США. Новый клиент Зайда также говорил с Генеральным инспектором разведки Майклом Аткинсоном. Это указывает на то, что он тоже работает на ЦРУ или другое разведывательное управление США. Ситуация может быть еще хуже. Ведь коллега Зайда адвокат Эндрю Бакадж подтвердил американским журналистам, что существует «несколько» информаторов. Но указывать точное количество он отказался. Впрочем, это подтверждает, что обвинения против Трампа опираются на значительно лучший фундамент, чем свидетельство одного информатора, которого легко дискредитировать.

В свою очередь, президент США в воскресенье отреагировал на появление еще одного действующего лица в скандале с обвинениями в адрес так называемого «глубокого государства». Это вполне в духе Трампа. Сначала он отрицает что-то, потом он называет своих обвинителей врагами народа, а потом перекладывает вину на других. В конце концов, Трамп признает, что что-то сделал, но настаивает, что в этом нет ничего плохого. Смесь лжи, мошенничества и манипуляций помогла ему выпутаться из всех предыдущих скандалов, особенно в случае расследования возможного сговора его избирательной команды с Россией.

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Трамп знает, что правда не имеет никакого значения. Хватит, чтобы придуманные им теории заговора повторяли СМИ, чтобы придать им достоверный вид. Собственно, Трамп умеет эффективно лгать. Он придумал историю о том, что Барак Обама родился за пределами США и не может быть президентом. И эта выдумка преследовала Обаму на протяжении всего его президентства. Но угроза импичмента меняет всю игру для Трампа. В отличие от расследования заговора с Россией украинский скандал так быстро набирает обороты, что ни Белый дом, ни республиканцы не могут с ним справиться. Трамп защищается, как безумный одинокий боец, и это ему не очень помогает. Опросы свидетельствуют, что ситуация складывается не в его пользу. Да и лояльность республиканцев все больше кажется сомнительной.