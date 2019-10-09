New York Times: Президент Украины оказался между двух огней

Молодой украинский лидер зажат между молотом агрессии Путина и наковальней требований Трампа.

В апреле украинские избиратели пошли на отчаянный гамбит, избрав новым президентом телевизионного актера, который играл 30-летнего школьного учителя Василия Голобородько в сериале «Слуга народа». Тирада Голобородько против украинской коррупционной культуры из фильма стала вирусной, подхватив настроения молодой страны, разочарованной положением вещей и готовой к изменениям.

С того времени назрел вопрос. Правда ли Владимир Зеленский, игравший Голобородько и теперь возглавляющий Украину, такой же идеалистичный, рассудительный и чрезвычайно честный враг коррупции, — пишет New York Times.

Пресловутый текст телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским вызвал смущение. Украинский лидер унижался перед Трампом, называя его «великим учителем», соглашаясь с его критикой европейских лидеров и плохо отзываясь о после США, которого Трамп отозвал из собственных политических соображений. Он также отметил, что останавливался как-то в одном из отелей Трампа, когда последний раз был в США.

Но вряд ли можно наверняка сказать, что эта беседа стала разоблачением истинного лица Зеленского или свидетельством столкновения Голобородько с жесткой реальностью. Как верно заметил украинский президент, Украина ведет сразу две войны: против коррупции, созданной кучкой олигархов, и против сил России на Донбассе.

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Несмотря на то, что Трамп и Зеленский говорили во время телефонного разговора, Евросоюз поддерживал Украину как финансово, так и дипломатически. Но только США могут дать Украине военные мышцы, которые нужны для сопротивления России. И, с точки зрения Зеленского, лишь встреча с президентом США может помочь установить позиции, которые ему нужны.

Вполне вероятно Зеленский знал о том, что Трамп относится к Владимиру Путину как к близкому другу. Он, вероятно, также хорошо знал о пренебрежении президента США к Украине, а также о его вере в теории заговора о том, что Украина якобы вмешивалась в американские выборы в 2016 году, чтобы помочь демократам. Вероятно, ему даже рассказали о словах Трампа, которые он сказал американской делегации после инаугурации Зеленского.

«Это ужасные люди. Они все коррумпированы и пытались меня свергнуть», - говорил Трамп в ответ на положительные комментарии американских дипломатов.

Более того, посланцы президента США включительно с его адвокатом Рудольфом Джулиани дали четко понять, что лояльность американского лидера дорого стоит. Поэтому актерский опыт Зеленского мог подсказать ему, что «завоевание» Трампа требует лести и демонстрации полного уважения.

С точки зрения президента Украины, его подход сработал по крайней мере на короткое время. Вскоре после телефонного разговора стало известно, что Белый дом разблокировал военную помощь для украинской армии. Хотя это могло произойти из-за давления Конгресса, а не благодаря размытым обещаниям Зеленского.

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Признание дилеммы, перед которой предстал Зеленский из-за неспособности Белого дома отделить национальные интересы от личных, не означает простить ему хвалу в адресс американского президента, оскорбления щедрой Европы или критику американских дипломатов, искренне желающих помочь Украине. В конце концов, он не «прогнулся» перед требованиями посланцев Трампа открыть дело против Джо и Хантера Байдена или расследование украинского вмешательства в выборы. Но он также не получил то, чего хотел, а именно встречу тет-а-тет с президентом США в Белом доме. По крайней мере в Украине и Европе у него есть много оправданий.

Ситуация ухудшится, если США и другие западные страны отвернутся от пятимесячной администрации Зеленского из-за инцидента, в котором он был больше жертвой, чем соучастником. Крупнейший выигрыш в таком случае получит Владимир Путин, чьей главной целью всегда было заблокировать развитие демократической Украины и подорвать ее имидж либеральной страны.

Вместе с тем, в Украине все указывает на то, что пресловутый телефонный разговор не настроил украинцев против Зеленского. Возможно так сложилось потому, что остается не понятно, как ему иди Голобородьку стоило действовать, попав в ловушку между молотом и наковальней. Украинцы и национальные СМИ больше всего встревожены вопросом продолжение поддержки США в борьбе их страны.

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, ставшие жертвами незаслуженной критики со стороны Зеленского во время звонка и которым приходится терпеть как эго Трампа, так и вмешательство Путина, мудро промолчали. Они вероятно отвергают любое раздражение, которое испытывают, концентрируясь на долгосрочной цели помочь в построении сильной и демократической Украины.

Конгресс, чья поддержка Украины в прошлом была абсолютно двухпартийной, должен искать способ не навредить перспективам страны или ее новой власти в ходе нарастания процесса импичмента в Вашингтоне. Во всяком случае, это не вина Зеленского или Украины, что Трамп пытается так цинично склонить их к участию в своих схемах.