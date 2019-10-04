ГБР и НАБУ должны получить право на прослушку – Труба

Труба подчеркнул, что его ведомство расследует преступления, совершенные всеми правоохранителями, в том числе и сотрудниками СБУ.

Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должны получить право на прослушивание разговоров подозреваемых.

Такое мнение высказал директор Бюро Роман Труба в интервью ТСН.ua.

«Сейчас у нас есть монополия, только один правоохранительный орган имеет право на прослушивание. Эта норма относительно прослушивания для ГБР и для НАБУ, это одна из многих норм, которые пытаются сделать более эффективными и усилить правоохранительные органы. И принятие именно этой нормы о прослушивании для ГБР и для НАБУ позволит правоохранительным органам быть более независимыми», - прокомментировал он.

Труба напомнил, что его ведомство расследует преступления, совершенные всеми правоохранителями, в том числе и сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

«А если мы открываем уголовное производство в отношении работников СБУ, и необходимо будет совершить прослушивающие действия – могут ли работники СБУ совершить эти действия? И каким будет результат? Ответ однозначен», - привел пример директор ГБР.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 сентября не смогла принять во втором чтении президентский законопроект 1009, который дает ГБР и НАБУ право на прослушивание депутатов без согласия парламента.

Верховная Рада приняла закон о создании Государственного бюро расследований 12 ноября 2015 года. В 2017 году конкурс на должность главы Бюро выиграл Роман Труба, который до этого работал в органах прокуратуры. 27 ноября 2018 года ГБР приступила к правоохранительной деятельности. В компетенцию ведомства входит расследование преступлений, совершенных высшими чиновниками, судьями, работниками правоохранительных органов, а также военные преступления.