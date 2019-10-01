Луценко отреагировал на открытие дела против него: Надо иметь большую фантазию
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал открытие Государственным бюро расследований уголовного производства в отношении него.
"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия... И да, я прошел полную проверку моей декларации, все мои доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены", - написал Луценко в Facebook.
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В свою очередь, пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в Facebook отметила, что об этом производстве экс-генпрокурор узнал из СМИ.
Как сообщал УНИАН, ГБР по заявлению председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии открыло уголовное производство в отношении Луценко.
Дело возбуждено по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В ГБР отметили, что заявление Арахамии касается возможного сговора Луценко с рядом бывших народных депутатов и другими лицами относительно незаконного игорного бизнеса.
Летом в эфире одного из телеканалов Арахамия утверждал, что Луценко якобы является акционером сети нелегальных казино.