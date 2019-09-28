"Настоящий друг Украины": Данилюк прокомментировал отставку Волкера
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк поблагодарил подавшего сегодня в отставку специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера за его усилия по поддержке Украины.
Об этом Данилюк написал в Twitter.
"Высоко ценю усилия и компетентность спецпредставителя по Украине - настоящий друг Украины. Благодарю за приверженность принципам и преданное служение отношениям между Украиной и США", - заявил Данилюк.
Highly appreciate efforts and competence @SpecRepUkraine - true #UA friend.— Oleksandr Danylyuk (@Danylyuk_O) September 28, 2019
Grateful for adherence to principles & devoted service to 🇺🇦Ukrainian🇺🇸American relations. @USEmbassyKyivpic.twitter.com/caG0Ew385i
Как сообщал УНИАН, согласно информации CNN, Волкер подал в отставку с должности спецпредставителя Госдепа США по делам Украины на следующий день после публикации жалобы разведчика на президента Дональда Трампа. Жалобу рассекретили 26 сентября.
В жалобе говорится, что в июле Трамп во время телефонного разговора якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского.
«Волкер стал одним из ключевых действующих лиц в скандале, который касается жалобы разведчика относительно телефонного разговора Трампа и Зеленского. Согласно документу, Волкер организовал встречу между личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, который был заинтересован в расследовании дела Джо и Хантера Байденов в Украине, и советником Зеленского, пытаясь вывести дело Байдена из официальных переговоров», - отмечалось в сообщении CNN.
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В то же время официальной информации об отставке Волкера нет.
Должность спецпредставителя по вопросам Украины Волкер занимал с 7 июля 2017 года.
Сам Данилюк также подал в отставку с поста секретаря СНБО, Зеленский ее пока не принял.