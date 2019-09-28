"Настоящий друг Украины": Данилюк прокомментировал отставку Волкера

Секретарь СНБО отметил компетентность и принципиальность спецпредставителя США по Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк поблагодарил подавшего сегодня в отставку специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера за его усилия по поддержке Украины.

Об этом Данилюк написал в Twitter.

"Высоко ценю усилия и компетентность спецпредставителя по Украине - настоящий друг Украины. Благодарю за приверженность принципам и преданное служение отношениям между Украиной и США", - заявил Данилюк.

Highly appreciate efforts and competence @SpecRepUkraine - true #UA friend.

Grateful for adherence to principles & devoted service to 🇺🇦Ukrainian🇺🇸American relations. @USEmbassyKyivpic.twitter.com/caG0Ew385i — Oleksandr Danylyuk (@Danylyuk_O) September 28, 2019

Как сообщал УНИАН, согласно информации CNN, Волкер подал в отставку с должности спецпредставителя Госдепа США по делам Украины на следующий день после публикации жалобы разведчика на президента Дональда Трампа. Жалобу рассекретили 26 сентября.

В жалобе говорится, что в июле Трамп во время телефонного разговора якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского.

«Волкер стал одним из ключевых действующих лиц в скандале, который касается жалобы разведчика относительно телефонного разговора Трампа и Зеленского. Согласно документу, Волкер организовал встречу между личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, который был заинтересован в расследовании дела Джо и Хантера Байденов в Украине, и советником Зеленского, пытаясь вывести дело Байдена из официальных переговоров», - отмечалось в сообщении CNN.

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В то же время официальной информации об отставке Волкера нет.

Должность спецпредставителя по вопросам Украины Волкер занимал с 7 июля 2017 года.

Сам Данилюк также подал в отставку с поста секретаря СНБО, Зеленский ее пока не принял.