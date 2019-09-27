В глобальное соглашение с Путиным верят только идиоты - Климкин (видео)

Климкин считает, что скандал с возможным импичментом президента США "нас затянет в очень негативную спираль".

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин неожиданно похвалил президента Украины Владимира Зеленского за его визит в США.

Об этом шла речь в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"К сожалению, а может и к счастью, в истории Штатов Украина будет связана с Чернобылем, с Майданом и с импичментом. На перспективу это нас затянет в очень негативную спираль. Но на сегодня, я считаю, что президент Зеленский вышел из этой ситуации, кроме Европы, без потерь и даже с плюсами", - сказал Климкин.

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В то же время экс-министр посмеялся с обсуждения так называемого большого мирного соглашения по Донбассу.

"В глобальное соглашение с Путиным верят только идиоты. Никто из тех, кого я знаю на Западе, в это не верят", - сказал Климкин.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин после переговоров решат проблему с Донбассом.

"Я на самом деле верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я надеюсь, что Вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему (относительно восстановления территориальной целостности Украины). Это будет грандиозным достижением, и я знаю, что вы пытаетесь сделать это", - сказал Трамп.