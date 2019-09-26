Трамп поручил в мае отменить запланированный визит на инаугурацию Зеленского – рассекреченная жалоба

Американскую делегацию на инаугурации Зеленского возглавлял министр по вопросам энергетики Рик Перри.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил вице-президенту США Майку Пенсу отменить визит в Украину для участия в инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая.

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Об этом говорится в жалобе сотрудника разведки Соединенных Штатов в рамках программы защиты разоблачителей нарушений от 12 августа. Жалоба была опубликована сегодня на сайте Постоянного отдельного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки.

«От чиновников США я узнал, что 14 мая или примерно в этот день президент поручил вице-президенту отменить его запланированный визит в Украину для посещения 20 мая инаугурации президента Зеленского», - говорится в жалобе.

В документе отмечается, что американскую делегацию возглавил министр по вопросам энергетики Рик Перри.

В жалобе сказано, что украинской стороне дали ясно понять, что Трамп не хочет встречаться с Зеленским, пока не увидит, как будет действовать украинский президент на посту.

Накануне Белый дом опубликовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через которую в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.