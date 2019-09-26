В США предупредили о подготовке к массовым расстрелам в кино на показах «Джокера»

Армия США проинструктировала своих работников, что делать, когда кинотеатр захватывают экстремисты.

Американская армия предупредила свой личный состав о вероятной подготовке «сумасшедшими экстремистами» массовых расстрелов во время показа премьеры «Джокера».

Предупреждение с пометкой «для служебного пользования» попало на страницы американских СМИ.

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«Бегите, если сможете. Если вы застряли в помещении – спрячьтесь и не паникуйте. Если стрелец вас найдет, боритесь», – инструктирует своих военных Армия США.

В армии объяснили инструктаж тем, что сетью распространяют тревожные сообщения о запланированных экстремистских действиях, в частности – одинокие мужчины, чувствующие себя отчужденными от общества, и которым не удается найти девушку.

«Сумасшедшие экстремисты» идеализируют Джокера – клоуна-маньяка из «Бэтмена», разъяренного одиночку, который после долгого конфликта с социумом переходит к насилию, пишет New York Post.

Авторам сценария массовых расстрелов также нравится изображение Джокера как человека, что хочет счастья, но в результате должна отбиваться от хулиганов.

В пресс-центре Армии заявили, что сообщение является типичным.

«Мы хотим, чтобы наши работники были подготовлены и не забывали о личной безопасности как на работе, так и на улице», – сказал представитель Армии репортерам.

Впрочем, представители уголовного розыска Армии отметили, что получили «достоверную информацию» из Техаса о «нацеливании на неизвестный кинотеатр во время выхода фильма».

Как сообщал УНИАН, на Youtube-канале Warner Bros Pictures опубликован финальный трейлер фильма «Джокер», посвященный культовому суперзлодею комиксов DC.

Главный герой ленты – Артур Влек, комедиант, от которого отвернулось общество. Он постепенно теряет смысл и становится вором.

Режиссером картины выступил Тодд Филлипс, известный по таким работам, как «Впритык», «Мальчишник в Вегасе», «Парни со стволами», «Старски и Хатч». Кроме Феникса, в фильме сыграют Роберт Де Ниро, Зазе Битц, Марк Мерон, Фрэнсис Конрой и Шей Вигем. Главную роль исполнил трехкратный номинант на «Оскар» Хоакин Феникс.

В американский прокат фильм выйдет 4 октября.