Минобороны РФ отобрало почти тысячу контрактников среди крымчан

Об этом ообщил сегодня начальник главного управления кадров ведомства генерал-полковник Виктор Горемыкин, сообщает Крым-Информ.

"На сегодняшний день мы там отобрали порядка 936 военнослужащих. Но это промежуточная цифра, и отбор продолжается", - сказал Горемыкин.

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Он напомнил, что указом Путина для военных, живущих в Крыму, сохраняется выслуга лет, воинские звания и льготы.

Как сообщал УНИАН, солдаты-контрактники 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады воинской части 10544, расположенной в Мурманской области, вступили в конфликт со своим начальством, узнав о возможности отправки в Украину.